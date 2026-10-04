Зеленський готовий до зустрічі з Путіним на саміті G20: які є можливості переговорів

Президент України Володимир Зеленський оголосив про готовність провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час грудневого саміту G20 у Маямі, якщо ця розмова стосуватиметься мирних переговорів. Відповідна заява лунає на тлі запрошення Путіна на майданчик Великої двадцятки з боку адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє агентство Reuters, український лідер застерег адміністрацію США від передчасної нормалізації дипломатичних та економічних відносин із Москвою до моменту досягнення справедливого миру.

Що каже Зеленський про контакти Росії зі США?

На його переконання, будь-яке відновлення контактів Заходу з Росією має бути безпосередньо пов'язане з конкретними кроками до припинення військової агресії.

Несправедливо просто нормалізувати ситуацію. Мир важливіший за будь-яку економіку,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також закликав американських партнерів позбутися ілюзій щодо того, що Росія зупинить бойові дії у разі захоплення Донбасу. Він підкреслив необхідність реальних гарантій безпеки та дієвих важелів впливу на агресора.

Відновлення консультацій та нові переговорні майданчики

Паралельно Білий дім запропонував найближчими тижнями відновити тристоронні консультації в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами глави держави, точні дати й конкретне місце проведення таких зустрічей на технічному рівні наразі перебувають на стадії узгодження.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив прагнення Києва відновити формат Україна – США – Росія. Він зазначив, що останнім часом сторони вже обмінювалися дипломатичними позиціями через американських посередників.

Часткові домовленості та безпека в Чорному морі

Окрім глобального переговорного треку щодо завершення війни, партнери розглядають можливість укладення локальних угод. Зокрема, йдеться про взаємний мораторій на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури та припинення вогню в акваторії Чорного моря.

Туреччина та ООН уже готують консультації щодо безпеки судноплавства та захисту портових потужностей. До цього процесу залучають міжнародних посередників, зокрема Індію та Єгипет, які є ключовими імпортерами продовольства.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, дипломатичні зусилля щодо стабілізації ситуації в регіоні тривають за активної підтримки міжнародних партнерів.