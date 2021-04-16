Зеленський готовий говорити з Путіним, якщо він погодиться, – МЗС

Президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у повноцінному саміті нормандської четвірки. У МЗС зазначили, що це можливо в онлайн-форматі.
Джерело:"Право на владу"
Президент готовий говорити нормандському форматі 16 квітня, коли перебуватиме в Парижі. Про це заявив Дмитро Кулеба.
До слова Знайшли відмовку: Кремль наполягає на виконанні домовленостей для нормандського саміту
Що сказав міністр
Очільник МЗС відповів за запитання, чи готовий Володимир Зеленський до варіанту, що російського президента запросять до онлайн-розмови разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Дмитро Кулеба пригадав, що має відбутися тристороння розмова – президент Еммануель Макрон і президент Зеленський будуть в Парижі, Ангела Меркель приєднається до них онлайн через відеозв'язок.
Ми готові провести повноцінний саміт нормандської четвірки і говорити з Путіним у цьому форматі безпосередньо, але, на жаль, Росія уникає такого формату,
– зауважив Дмитро Кулеба.
Що цьому передувало
- 16 квітня президент Володимир Зеленський буде з офіційним візитом у Франції.
- Згодом стало відомо, що до лідерів двох країн через відеозв'язок приєднається Ангела Меркель.
- Натомість Кремль відмовився від переговорів у нормандському форматі. Вони вимагають виконання "хоча б якихось попередніх домовленостей".