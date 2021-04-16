Зеленський готовий говорити з Путіним, якщо він погодиться, – МЗС

Президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у повноцінному саміті нормандської четвірки. У МЗС зазначили, що це можливо в онлайн-форматі.

Президент готовий говорити нормандському форматі 16 квітня, коли перебуватиме в Парижі. Про це заявив Дмитро Кулеба.

До слова Знайшли відмовку: Кремль наполягає на виконанні домовленостей для нормандського саміту

Що сказав міністр

Очільник МЗС відповів за запитання, чи готовий Володимир Зеленський до варіанту, що російського президента запросять до онлайн-розмови разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Дмитро Кулеба пригадав, що має відбутися тристороння розмова – президент Еммануель Макрон і президент Зеленський будуть в Парижі, Ангела Меркель приєднається до них онлайн через відеозв'язок.

Ми готові провести повноцінний саміт нормандської четвірки і говорити з Путіним у цьому форматі безпосередньо, але, на жаль, Росія уникає такого формату,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Що цьому передувало