"Хоч в Антарктиді": постпред України при ООН заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якій точці світу, зокрема в Антарктиді. Для цього не обов'язково чекати на завершення тристоронніх переговорів, адже ключові політичні рішення потребують особистої розмови лідерів.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада.

Що заявив Мельник?

Україна залишається відданою пошуку миру, попри дії Росії. За його словами, тристоронні переговори в Абу-Дабі можуть стати важливим кроком, однак для політичного прориву потрібна зустріч на найвищому рівні.

Ми побачимо, що принесуть тристоронні переговори в Абу-Дабі завтра та в середу. Але одне зрозуміло: без саміту на найвищому рівні політичний прорив навряд чи можливий. Саме тому президент України готовий зустрітися з Путіним за першої нагоди – чи то у Флориді в грудні, чи на полях G20, чи в будь-якому іншому куточку світу, якщо треба – навіть в Антарктиді, де завгодно, тільки не в Москві,

– заявив постпред України при ООН.

Водночас російський диктатор досі розраховує зламати волю українців і змусити Україну капітулювати.

Постпред України при ООН також звернув увагу на ситуацію на полі бою. За його словами, у жовтні російська армія втратила більше української території, ніж змогла захопити.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни (ISW), у жовтні російські війська захопили 139 квадратних кілометрів української землі, однак втратили контроль над 167 квадратними кілометрами.

Результат – чиста територіальна втрата у 28 квадратних кілометрів для Росії, яка продовжує наступати, але швидше назад,

– заявив дипломат.

Він також назвав три основні напрями дій Кремля: ескалацію ударів по цивільному населенню України, диверсійні операції та психологічну війну, а також використання дипломатичних переговорів для затягування часу. Москва підтримує дипломатичний процес не для завершення війни, а для того, щоб продовжувати завдавати шкоди українській інфраструктурі.

Окремо Андрій Мельник звернувся до європейських союзників та інших держав-членів ООН із закликом невідкладно передати Україні всі наявні системи протиповітряної оборони.

Особливу увагу він приділив ракетам-перехоплювачам для комплексів Patriot, які необхідні для захисту українського неба від російських ракетних атак.

Тримати ці життєво необхідні системи на складах у той час, як на очах у всього світу Росія щодня вбиває десятки цивільних і перетворює Україну на випалену землю – це навряд чи християнський вчинок,

– наголосив постпред України при ООН.

За його словами, посилення української протиповітряної оборони має залишатися одним із пріоритетів міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії мають пройти в Абу-Дабі 10 – 11 листопада. Київ уже оголосив склад своєї делегації. Президент Володимир Зеленський заявляв, що головною темою для української сторони на переговорах мають стати гарантії безпеки. Саме це питання буде одним із ключових для України під час обговорення можливих домовленостей.