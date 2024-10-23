Дії, які допоможуть вистояти: у ЗМІ повідомили, що Зеленський готує ще один план на час війни

Володимир Зеленський готує ще один план на час війни з Росією. Він не буде альтернативою Плану перемоги, а спрямований виключно на внутрішні дії України.

Про це пише ВВС Україна з посиланням на власні джерела у владі. Журналісти додають, що президент вже дав доручення органам влади.

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Україна готує ще один план на час війни

Журналісти ВВС Україна повідомили, що Зеленський готує додатковий план на час війни, і президент вже доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій. Як пишуть у ЗМІ, цей план має допомогти вистояти Україні в умовах війни, і він не є альтернативою Плану перемоги.

Джерела повідомили, що мовиться про документ, який стосуватиметься виключно внутрішніх рішень України у сферах оборони, економіки, соціальної політики військово-промислового комплексу тощо.

Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану. Його мають підготувати й представити українцям до кінця року. Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни,

– розповіли джерела ВВС Україна.

Раніше Володимир Зеленський представив План перемоги західним партнерам та у Верховній Раді. Відомо, що документ містить 5 пунктів та 3 секретні додатки. Серед пунктів – запрошення України в НАТО, питання оборони та стримування ворога, стратегічний економічний потенціал та післявоєнний час.

Крім того, доступ до секретних додатків Плану перемоги мають лише деякі партнери. До прикладу, третій пункт про неядерне стримування має додаток, доступ до якого мають лише США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.