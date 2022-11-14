Український прапор у Херсоні окупанти бачитимуть з лівого берега, – Хлань про візит Зеленського

14 листопада 2022 , 17:24
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Візит президента Зеленського у звільнений Херсон – дуже знаковий. Ми вже можемо спостерігати за тим, як "підгорає" у росіян.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він також зазначив, що офіціне підняття українського прапору біля будівлі ОДА – це дуже важливо, Херсон завжди був, є і буде Україною. Всі в це вірили та знали і так буде по всій Херсонщині.

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За словами Хланя, сьогодні ще встановлять флагшток, який впав у минулому році і таким чином – український стяг замайорить над усім Херсоном.

Цей високий прапор побачать і окупанти з лівого берега, він розташований саме на узбережжі Дніпра, поруч із обласною бібліотекою,
– каже Сергій Хлань.

Також, за його словами, щодня, із 11 листопада, херсонці виходили у центр міста із українською символікою. І впродовж 8 місяців окупації, люди ховали все, що може виказати їх – стрічки чи прапори.

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В Херсоні вирує життя

Саме центральна площа Херсона, стала своєрідною меккою. Там є мобільний зв'язок, люди приходять передзвонити рідним і просто спілкуються.

Поступово у районах міста відновлюють український зв’язок. Особливо важливо зараз заберзпечити людей можливістю підзарядки – є проблеми із пальним, але всі ці проблеми вирішуються,
– каже Хлань.

На думку депутата й військовослужбовця, найголовніше те, що Херсон вже під українським прапором.

Проблеми у Херсоні після окупації

Херсон без світла із 6 листопада, саме тоді окупанти зруйнували лінію ЛЕП у Бериславському районі, таким чином фактично залишили весь правий берег без електрики, зв’язку та води.

Працівники ДТЕК вже провели попередній аналіз та почали ремонтні роботи, але на це може піти місяць.

Автор: Олена Кандяк