Зеленський хоче примусово вилучати майно Росії в Україні

Володимир Зеленський подав у Верховну Раду новий законопроєкт. Він стосується вилучення російського майна.

Президент пропонує парламенту затвердити свій указ "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів". Цей указ реалізує рішення РНБО від 11 травня.

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Раніше президент ветував схожий документ

21 квітня Рада схвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб". Він передбачав конфіскацію майна Росії в Україні та за кордоном. Однак Зеленський цей документ не підписав, а віддав на доопрацювання.

В Офісі Президента пояснили, що законопроєкт не встановлює чітких критеріїв, за якими особу можуть віднести до списку тих, на кого поширюються такі санкції. Крім того, цей документ наділяв Національне агентство з питань запобігання корупції повноваженнями, які виходять за межі його компетентності. Мовиться про пошук активів, які підлягають блокуванню, та осіб, які вказанні у рішенні РНБО.

В Україні арештували тонни міндобрив Росії та Білорусі

Офіс генпрокурора наклав арешт на 33 тонни мінеральних добрив, які належать російським та білоруським підприємствам в Україні. Розслідування проводили за статтею про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Під час нього правоохоронці встановили, що калій хлорид ввезли на територію нашої держави з порушенням митного законодавства. Вартість міндобрив становить 650 мільйонів гривень. Наразі вирішують питання про конфіскацію майна в дохід України.

Зауважимо, досудовим розслідуванням у цій справі займається Бюро економічної безпеки. Слідчі дії наразі ще тривають.

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