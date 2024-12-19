Зеленський хоче участі Європи у переговорах про мир з Росією

Дедалі частіше світові лідери говорять про мирні переговори між Україною та Росією. Водночас Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Європа брала у них участь.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського на засіданні Європейської Ради у Брюсселі. Він наголосив, що в січні Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни, а тому "від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом".

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Про що говорив президент на засіданні Євроради

Зеленський заявив, що завдяки санкціям проти Росії вдалося досягти значного прогресу в боротьбі з танкерним флотом країни-агресорки.

І ми маємо звільнити європейські та міжнародні води від цих старих кораблів, щоб запобігти розливам нафти. Ми також маємо тиснути на інші сфери російської економіки та експорту енергоносіїв, зокрема накласти санкції на "Росатом" – іще один інструмент російської агресії,

– наголосив президент.

Також він зазначив, потрібно продовжувати нарощувати промисловий потенціал Європи. Крім того, президент подякував партнерам за інвестиції в українське оборонне виробництво.

"Постачання зброї, нарощування виробництва та посилення санкцій проти Росії, щоб підштовхнути їх до дипломатії, – усе це буде вкрай важливим і в наступному році. Європа має бути сильною", – зазначив Зеленський.

Водночас пріоритетом для України залишається ППО та виконання попередніх домовленостей з партнерами. Необхідно ще 19 систем для захисту енергооб'єктів від російських ракет.

Як Зеленський прокоментував події в Грузії

За словами президента, "мафія в Грузії", яка підкоряється Росії, робить все, щоб затягти країну під вплив Путіна та відвернути країну від Європи.

Чинний уряд у Тбілісі відмовляється від співпраці з ЄС. Я закликаю вас тиснути, особливо на Іванішвілі та його приятелів, щоб не дозволити їм отримати зиск від украденого європейського майбутнього Грузії та змарнованих десятиліть прогресу. Ми не можемо дозволити собі втрати жодної країни у нашій Європі, адже падіння однієї наблизить нас усіх до розколу й конфлікту. І вкрай важливо підтримати європейський вибір Молдови, і мова не лише про вибори, а й про процвітання народу Молдови – він має відчути силу Європи в боротьбі з бідністю,

– заявив Зеленський.

Крім того, український лідер подякував за початок переговорів щодо членства України в ЄС. Він висловив сподівання досягти в цьому напрямку прогресу у наступному році, під час головування Польщі та Данії.

"Наша мета – відкрити всі кластери впродовж наступного року", – наголосив президент.

Він відзначив, що Україна має значний прогрес у досягненні фінансової стабільності завдяки допомозі партнерів. Втім, Зеленський закликав Європу якомога швидше визначитися, щодо долі російських активів, адже їх, за його словами, потрібно активніше використовувати для протидії агресії.

Як Зеленський прокоментував майбутні переговори із Росією

Зеленський зазначив, що за столом переговорів мають бути присутні Америка та Європа.

Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи – у єдності. Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, стійкого й гарантованого миру,

– наголосив він.

Зеленський додав, що для Європи є важливим зробити внесок у гарантії безпеки для України.

"Для Європи також важливо зробити значний внесок у гарантування безпеки. Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо військового контингенту в Україні в межах цих гарантій і закликаємо інших партнерів приєднатися до цих зусиль, це допоможе покласти край війні. Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир. Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію", – заявив Зеленський.

Що змусить Росію визнати необхідність миру на думку президента: