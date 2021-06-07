У будь-який момент і в будь-якій точці планети, – Зеленський хоче зустрітися з Байденом

Володимир Зеленський хотів би поспілкуватися з Джо Байденом перед його зустріччю з Володимиром Путіним. Адже мовиться про захист інтересів України.

Про це президент України сказав в інтерв'ю виданню AXIOS, опублікованому 7 червня. За словами Зеленського, розмова з Байденом мала б відбутися віч-на-віч, а не телефоном.

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"Я готовий захищати Україну"

У Володимира Зеленського запитали, чи вже спілкувався з ним Джо Байден – з огляду на зустріч того із Путіним, яка невдовзі відбудеться.

Ще ні. Однак я думаю, що відсутність такої розмови була б великою помилкою. Я думаю, ми глибше розуміємо тему Росії, бо ж багато років є сусідами, і маємо війну на Сході,

– відповів президент України.

Він вважає "такі консультації важливими", от "тільки вони повинні відбуватися віч-на-віч – адже багато речей просто неможливо обговорити телефоном".

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Чи відбудеться зустріч Зеленського і Байдена найближчим часом

"Я розумію, у президента США жорсткі плани. Можливо, зустрічі не буде", – визнав Зеленський. Але "цей вибір може зробити тільки він".

Як гарант Конституції України, я готовий захищати Україну. У будь-який момент і в будь-якій точці планети я готовий зустрітися з ним (з Джо Байденом – 24 канал) і обговорити всі деталі,

– наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна має відбутися 16 червня у Женеві. До слова, під час неї повітряний простір над швейцарським містом планують закрити.

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