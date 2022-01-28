Зеленський іноземним ЗМІ: необхідно обережно висловлюватись про ймовірну війну з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно дуже обережно висловлюватись про можливі перспективи війни з Росією. Цей момент є надзвичайно важливим зараз.

Президент наголосив, що через це може постраждати економіка України і, що найважливіше – люди. Адже ймовірність атаки Росії нікуди не поділась.

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Відбулась зустріч радників нормандського формату. Я вважаю, що ймовірність вторгнення висока. Це не політичний театр, а кроки до діалогу щодо мирного врегулювання. Треба дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що не варто гратися зі словами і казати, що війна буде завтра або до кінця лютого, чи до кінця нового року.

"Ми зараз отримуємо інформацію, що війна може бути в січні, у лютому. Я ще раз повторюю: вона може бути. Давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку і говорити, що вона буде. Маємо розуміти, що відбувається з людьми в такому випадку", – заявив президент.

Як страждає українська економіка через загрозу Росії

Давид Арахамія запевняв, що в Україні відбувається не військова, а інформаційна операція щодо можливого вторгнення Росії. Паніка негативно впливає на економіку країни.

У Вашингтоні вивчають додаткові можливості для підтримки економіки України. Вона потрібна на тлі зростання російської загрози на українських кордонах.

Володимир Зеленський заявляв, що на тлі загрози вторгнення Росії багато держав надають Україні фінансову допомогу. За його словами, питання навіть не в сумах, а у правильних сигналах.

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