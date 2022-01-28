Зеленський іноземним ЗМІ: необхідно обережно висловлюватись про ймовірну війну з Росією

28 січня 2022 , 18:08
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Джерело:

24 канал

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно дуже обережно висловлюватись про можливі перспективи війни з Росією. Цей момент є надзвичайно важливим зараз.

Президент наголосив, що через це може постраждати економіка України і, що найважливіше – люди. Адже ймовірність атаки Росії нікуди не поділась.

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Відбулась зустріч радників нормандського формату. Я вважаю, що ймовірність вторгнення висока. Це не політичний театр, а кроки до діалогу щодо мирного врегулювання. Треба дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна,
– сказав Зеленський.

Він наголосив, що не варто гратися зі словами і казати, що війна буде завтра або до кінця лютого, чи до кінця нового року.

"Ми зараз отримуємо інформацію, що війна може бути в січні, у лютому. Я ще раз повторюю: вона може бути. Давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку і говорити, що вона буде. Маємо розуміти, що відбувається з людьми в такому випадку", – заявив президент.

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Автор: Оксана Княжик