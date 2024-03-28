Ракети можуть полетіти на будь-яку державу, – Зеленський про імперські амбіції Путіна

Повномасштабна війна з Росією триває і, якщо не зупинити Путіна, російські ракети "вже завтра" можуть полетіти на держави Європи.

Володимир Зеленський в інтерв'ю американським журналістам розповів, що Путін сповнений рішучості повернути колишньому Радянському Союзу його імперську славу і його географічні кордони.

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За словами Зеленського, Путін вважає Україну супутником Росії. Така ж доля може спіткати Казахстан, країни Балтії, Польщу та принаймні половину Німеччини.

Ця агресія і армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів, повинні будуть захищати Європу, тому що вони є членами НАТО,

– наголосив Зеленський.

Путін відчуває приховану образу через крах світу, що існував до холодної війни, і ніколи не пробачить 80-ті роки та кінець 90-х.

Водночас Зеленський переконаний, що світові не потрібно намагатися змінити думку кремлівського диктатора, а натомість потрібно замінювати самого Путіна.

Зеленський заявив, що Україна не готова до ще одного наступу Росії