Ракети можуть полетіти на будь-яку державу, – Зеленський про імперські амбіції Путіна
Джерело:CBS News
Повномасштабна війна з Росією триває і, якщо не зупинити Путіна, російські ракети "вже завтра" можуть полетіти на держави Європи.
Володимир Зеленський в інтерв'ю американським журналістам розповів, що Путін сповнений рішучості повернути колишньому Радянському Союзу його імперську славу і його географічні кордони.
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За словами Зеленського, Путін вважає Україну супутником Росії. Така ж доля може спіткати Казахстан, країни Балтії, Польщу та принаймні половину Німеччини.
Ця агресія і армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів, повинні будуть захищати Європу, тому що вони є членами НАТО,
– наголосив Зеленський.
Путін відчуває приховану образу через крах світу, що існував до холодної війни, і ніколи не пробачить 80-ті роки та кінець 90-х.
Водночас Зеленський переконаний, що світові не потрібно намагатися змінити думку кремлівського диктатора, а натомість потрібно замінювати самого Путіна.
Зеленський заявив, що Україна не готова до ще одного наступу Росії
- Президент в інтерв'ю вкотре наголосив на тому, що Україна гостро потребує озброєння, щоб протистояти російській агресії. Разом з тим, під час спілкування з журналістом глава держави заявив про наближення російського наступу. Володимир Зеленський сказав, що його варто очікувати наприкінці весни – на початку літа.
- Глава держави зазначив, що нашому війську не вистачає снарядів, артилерійських боєприпасів та іншого. Він додав, що українським військовим досі вдається стримувати російських окупантів. Але вони не матимуть можливості протистояти іншому великому російському наступу, який очікується у найближчі місяці.
- У цьому ж інтерв'ю журналіст розповів, що разом з Володимиром Зеленським був присутнім під час інспектування оборонних фортифікацій на Сумщині. Вони розташовані за 24 кілометрів від кордону з Росією.
- Напередодні у розвідці Великої Британії зазначили, що ЗСУ прискорили спорудження оборонних позицій відразу на декількох ділянках фронту. Мовиться про "зуби дракона", протитанкові рови, піхотні траншеї, мінні поля й укріплені оборонні позиції. Це матиме вплив на можливість ворога вести наступ.