Зеленський каже, що евакуація з Маріуполя – реальна: Росія має відмовитися від цинізму
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах із генсеком ООН тема Маріуполя була пріоритетною. Адже одна з ключових цілей – порятунок людей з цього міста.
Володимир Зеленський вважає, що провести евакуацію з Маріуполя з допомогою ООН – можливо. Він наголосив, що Україна готова до цих кроків, інформує 24 канал.
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Президент України додав, що для реалізації цього задуму також необхідно, щоб Росія відмовилася від цинізму щодо цього питання та почала реально робити те, про що говорить.
В Москві заявляли про те, що вони нібито припинили вогонь в Маріуполі. Але бомбардування позицій захисників міста продовжується,
– наголосив Зеленський.
За словами гаранта, цей воєнний злочин російські загарбники здійснюють буквально на очах в усього світу. Зеленський пояснив, що росіяни не відмовилися від атак по Маріуполю навіть тоді, коли генсекретар ООН прибув до Москви для переговорів.
До теми – брифінг Зеленського та генсека ООН: дивитися відео