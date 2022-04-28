Зеленський каже, що евакуація з Маріуполя – реальна: Росія має відмовитися від цинізму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах із генсеком ООН тема Маріуполя була пріоритетною. Адже одна з ключових цілей – порятунок людей з цього міста.

Володимир Зеленський вважає, що провести евакуацію з Маріуполя з допомогою ООН – можливо. Він наголосив, що Україна готова до цих кроків, інформує 24 канал.

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Зеленський про Маріуполь

Президент України додав, що для реалізації цього задуму також необхідно, щоб Росія відмовилася від цинізму щодо цього питання та почала реально робити те, про що говорить.

В Москві заявляли про те, що вони нібито припинили вогонь в Маріуполі. Але бомбардування позицій захисників міста продовжується,

– наголосив Зеленський.

За словами гаранта, цей воєнний злочин російські загарбники здійснюють буквально на очах в усього світу. Зеленський пояснив, що росіяни не відмовилися від атак по Маріуполю навіть тоді, коли генсекретар ООН прибув до Москви для переговорів.

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