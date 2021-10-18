Зеленський каже, що Венеційська комісія не розглядатиме закон про олігархів без його підпису

Володимир Зеленський каже, що Венеційська комісія не розглядатиме законопроєкт про олігархів до того, як його підпише президент. Тобто ініціативу спочатку таки мають прийняти нардепи у другому читанні.

Зеленський заявив, що давно знайомий з керівником Венеційської комісії Джані Букіккіо. За словами президента, Букіккіо був здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання.

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Зеленський пояснив, що наразі це не зовсім зрозумілий документ, це не закон. Тому глава комісії хотів побачити законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом. Після цього Україні нададуть висновки. Чому Разумков хотів отримати висновки так швидко

Президент переконаний, що колишній голова Ради Дмитро Разумков хотів отримати висновки Венеційської комісії швидко, "щоб вплинути на те, щоб депутати у Верховній Раді не голосували за друге читання". Зеленський назвав це дрібним та помилковим політичним кроком.

Тому я і подзвонив пану Букіккіо, я йому сказав: "Я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його розглянула Венеційська комісія"",

– наголосив Зеленський.

Що цьому передувало