Зеленський у Києві зустрівся з прем’єр-міністром Португалії: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, який приїхав з візитом до Києва. Вони обговорили подальшу оборонну допомогу, шостий санкційний пакет проти Росії та повоєнне відновлення України.

Володимир Зеленський зауважив, що це – перший візит очільника уряду Португалії в Україну. Він подякував Антоніу Коштою за підтримку.

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Президент України назвав символічним те, що Антоніу Кошта відвідав нашу країну в День Європи, адже сьогодні український народ захищає незалежність і свободу, які є спільними для всіх європейців.

Португалія допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Я вдячний вашій країні й особисто вам, пане прем’єр-міністре, за надану оборонну, політичну та гуманітарну допомогу, а також велику підтримку наших громадян, вимушено переміщених українців, які виїхали через війну і сьогодні перебувають і в Португалії,

– наголосив Зеленський.

Прем’єр-міністр Португалії також відзначив опір українського народу варварському й цілковито незаконному вторгненню Росії й той приклад мужності, який українці показали всьому світові.

Він також високо оцінив готовність Португалії надати фінансову допомогу Україні. "Відповідні домовленості про виділення Португалією фінансової допомоги сьогодні будуть формалізовані на урядовому рівні", – повідомив глава України.

За його словами, під час зустрічі політики обговорили важливі питання:

про подальшу оборонну допомогу,

про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців,

про посилення санкційного тиску на Росію (ключове – 6-й пакет санкцій).

"Санкційний пакет проти Росії, який обов'язково має містити ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Цінуємо розуміння Португалією того, що Росія використовує все це саме для тиску на Україну та об'єднану Європу", – зазначив Зеленський.

Співрозмовники також предметно обговорили європейську інтеграцію України. Так, Португалія віддасть державний голос на підтримку України щодо статусу кандидата на вступ до ЄС під час розгляду цього питання на засіданні Європейської Ради в червні.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено повоєнній відбудові України. Антоніу Кошта підтвердив готовність Португалії долучитися до відбудови України після війни. Він зазначив, що його країна може стати куратором відновлення шкіл і дитячих садків, які були зруйновані внаслідок бойових дій.

Антоніу Кошта висловився на підтримку міжнародних санкцій та збільшення інвестицій в альтернативні джерела енергії та шляхи постачання енергоносіїв у Європу, щоб подолати залежність від Росії.

Фото з візиту прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою до Києва:



До слова, цікаво, що за день до війни, 23 лютого, під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Києва Володимир Зеленський сказав йому, що впродовж найближчих годин Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. Наприкінці розмови Зеленський сказав: "Анджею, можливо, ми бачимося востаннє".

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