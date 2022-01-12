Зеленський і Кличко зустрічалися в кінці 2021 року: обмінялися кількома проханнями

Володимир Зеленський зустрівся з Віталієм Кличком у Офісі Президента. Глава держави та мер Києва обговорили серед іншого й питання щодо законопроєкту "Про столицю".

Також спілкувались про президентські вибори та "Європейську Солідарність". Зустріч відбулась напередодні відкриття ялинки біля ОП 17 грудня 2021 року.

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Зеленський поспілкувався з мером Кличком

За даними джерел видання, Віталій Кличко прибув у ОП на запрошення Володимира Зеленського. Під час зустрічі:

президент попросив Віталія Кличка вийти з неформальної коаліції в Київраді з "Євросолідарністю", проте мер Києві нічого не обіцяв;

Зеленський просив Кличка не балотуватися на виборах президента, проте на це політик тільки віджартувався;

обговорили проєкт "Про столицю", що має розділити повноваження мера Києва та голови КМДА. Влада обіцяла його ухвалити до кінця 2021 року, проте не вдалось. Віталій Кличко переконував президента не ухвалювати проєкт закону, та президент уникнув відповіді.

Окрім того, за даними ЗМІ, у ОП на посаду глави КМДА розглядають першого заступника Кличка Олексія Кулебу. Адже його призначили на посаду за рекомендацією глави ОП Андрія Єрмака. Проте остаточного вирішення питання немає.

Коротко про стосунки Зеленського та Кличка

Вперше за 2021 рік Віталій Кличко та Володимир Зеленський зустрілись у жовтні 2021 року. Зокрема тоді зустріч запропонував мер Києва.

За словами самого Кличка, "говорили довго про проблеми столиці". Додав, що обговорили питання майбутнього прийняття закону про столицю, що розмежує повноваження міського голови і глави КМДА.

Перед тим, у травні 2021 року, Володимир Зеленський, заявив, – якщо він піде на другий термін, то буде поза конкуренцією та що не вважає суперником і чинного мера Києва Віталія Кличка.

Згодом у червні 2021 року Віталій Кличко коментував обшуки, яку влаштували правоохоронці в КМДА та комунальних підприємствах Києва. Політик вважає, що хтось навмисне неправильно доносить президенту інформацію та пояснив, що він не ворог Зеленському.

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Повний текст публікації "Бабельки"

17 грудня мер Києва Віталій Кличко на запрошення Володимира Зеленського відвідав Офіс Президента. Зустріч відбулась напередодні відкриття ялинки біля ОП. Джерела "Бабельок", знайомі з перебігом зустрічі, розповідають про кілька прохань Зеленського до Кличка.

По-перше, президент попросив Кличка вийти з неформальної коаліції з "Європейською солідарністю" в Київраді. Жодних обіцянок про це мер не дав.

Також Зеленський попросив Кличка не балотуватися на президентських виборах – мер віджартувався. Окремо обговорювали законопроєкт "Про столицю", мета якого – розділити повноваження мера Києва та голови КМДА. Влада обіцяла ухвалити його до кінця минулого року, але не склалося. На зустрічі Кличко переконував не ухвалювати законопроєкт, але цього разу прямої відповіді уникав президент.

А ще в Офісі знову розглядають кандидата на посаду голови КМДА – нинішнього першого заступника Кличка Олексія Кулебу. У заступники мера він потрапив за рекомендацією голови Офісу Андрія Єрмака. Однак остаточно питання про Кулебу не вирішили.