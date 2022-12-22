Зеленський у Конгресі порівняв Путіна з Гітлером і згадав знамениту промову Черчилля

Володимир Зеленський заявив, що Україна стримує Владіміра Путіна так, як колись вільний світ стримував Гітлера. Український лідер пригадав, що Росія кинула проти нас усе, так само як і схожа тиранія колись.

Відповідну інформацію президент України сказав, виступаючи в Конгресі США проти 22 грудня. Володимир Зеленський зауважив, що росіяни кинули все, що в них є, проти вільного світу.

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Що сказав Зеленський в Конгресі

Так само як хоробрі американські солдати, які тримали оборону і відкинули гітлерівські війська на Різдво 1944 року, відважні українські солдати роблять те саме з путінськими військами на це Різдво. Україна тримає свої позиції та ніколи не здасться,

– заявив Зеленський.

Після цього Конгрес США почав аплодувати президенту України, стоячи.

Варто зауважити, що у своєму виступі президент сказав англійською "ніколи не здасться", тобто "will never surrender". Це посилання до відомої промови тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля від 4 червня 1940 року перед Палатою громад.

Що відомо про паралелі з Черчиллем

Під час своєї промови Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі пригадала свого батька, який був членом Конгресу в 1941 році, коли через день після Різдва там виступав тодішній прем'єр Великої Британії Вінстон Черчилль і "закликав Америку боротись з тиранією в Європі".

Ненсі Пелосі пригадала слова з цієї промови Черчилля: "Ми робимо найбільш шляхетну роботу у світі – не лише захищаючи серця та домівки, але і справу свободи в кожній землі".

Спікерка Палати представників додала: "Саме це і робить народ України". Також запевнила, мовляв, сподівається на те, що протягом наступних 48 годин Конгрес затвердить новий раунд важливої безпекової та економічної допомоги для України. Також зауважила, що високо оцінила рішення Байдена надати Києву системи протиповітряної оборони Patriot.