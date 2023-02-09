Потрапили в точку, – політтехнолог про основні тези промови Зеленського в Європарламенті

Володимир Зеленський вдруге з моменту повномасштабного вторгнення виїхав за межі країни. Президент України відвідав Європарламент, де зірвав бурхливі опласки, а до цього його теза стала дуже влучною.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, фраза Володимира Зеленського про те, що нові лідери Європи зроблять те, чого не змогли зробити старі стала дуже сильних ходом.

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Зеленський протиставляє нових лідерів старим

Михайло Шейтельман переконаний, що таке висловлювання було дуже влучним, і європейським лідерам було дуже приємним.

"Це звісно сильний хід, бо він фактично протиставляє Джо Байдена Бараку Обамі, Олафа Шольца – Ангелі Меркель, Еммануеля Макрона – Франсуа Олланду. Я впевнений, що усім трьом це страшенно приємно, я думаю, що попали в точку з цією тезою", – сказав Шейтельман.

Як це вплине на постачання зброї

Політтехнолог зазначив, що поки що тільки одна країна заявила про готовність передати Україні літаки – це Естонія. Вона взагалі не має літаків, але там заявили, що якби мали, то передали б.

"Звісно підтримка велика. Голова Європарламенту сказала, що потрібно дати нам літаки, Польща сказала, що буде брати участь в цій коаліції, Нідерланди вже казали, що готові купити літаки, щоб передати нам. Велика Британія вчора сказала, що вивчає, які саме літаки передавати", – сказав Шейтельман.

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Він вважає, що раніше ключ від танків був в руках Олафа Шольца, так само зараз ключ від літаків в руках у Джо Байдена.

"Тільки США можуть очолити цю авіаційну коаліцію. От Німеччина могла очолити танкову, бо танків Leopard найбільше в Європі, вони ближче всього в доступі, для них найбільше і ремонтних баз, і фахівців, а по літаках, все теж саме в руках США", – сказав політтехнолог.

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