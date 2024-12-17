У Львові проходить засідання регіональних і місцевих влад: ексклюзивний репортаж

До Львова на Конгрес регіональних і місцевих влад прибули кілька сотень учасників, зокрема перші особи держави. На засіданні вже виступили Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, представники різних міністерств.

Про все, що відбулося, розповів кореспондент 24 Каналу Богдан Опока, зауваживши, що це підсумковий конгрес. Учасники обговорили результати роботи, яку виконали за рік.

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Які теми обговорили

Важливу увагу звернули на те, як покращити комунікацію представників громад безпосередньо з президентом, донести нагальні проблеми. Крім цього, багато говорили про прифронтові громади, їхні потреби, допомогу у відновлені.

Зрозуміло, що Росія щодня завдає надзвичайно великих руйнувань, тому потрібні величезні кошти на відбудову. Це один з ключових пунктів, про які мовилось на засіданні.

Також не забули й про тимчасово переміщених людей, про те, як їм допомогти з житлом, з іншими програмами. Був підписаний меморандум у межах проєкту "Пліч-о-пліч", який стосується допомоги прифронтовим громадам від громад, які перебувають у відносній безпеці,

– розповів Богдан Опока.

Одним з перших таких підписань є меморандум між Львовом та Харковом, його затвердили обидва міські голови – Ігор Терехов та Андрій Садовий.

Що передбачає меморандум

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що угода про співпрацю, яку підписали з Харковом, передбачає зовсім інші можливості. Враховуючи, що Україна є кандидатом на вступ до Європейського союзу, нам відкривається доступ до великих фінансових ресурсів.

Втім їх не надають автоматично. Для цього потрібно писати гранти, брати участь в проєктах. Але разом з цим з'являється більша кількість європейських банків, яких можна залучати до фінансування. Це дуже важливо для Харкова, оскільки ситуація в місті дуже складна через постійні обстріли.

Якщо говорити про Львів, то ми пам'ятаємо останню атаку, коли було пошкоджено 189 будинків, 20 – повністю зруйновано. Відбудовувати нашу країну без серйозних ресурсів неможливо, тому ми, як два міста, об'єднуємо наш потенціал, щоб відкрити "браму" заходу європейських фінансів у нашу державу,

– підкреслив Андрій Садовий.

Особливість меморандуму полягає в тому, що фінансування від певної європейської чи іншої держави відбувається лише між країнами. Для того, щоб фінансувати місто, особливо міські проєкти, потрібно брати гроші з інших джерел, фондів або з інших громад. Тому важливо мати досвід співпраці з європейськими, світовими громадами, щоб можна було краще і швидше відбудувати зруйновані росіянами міста.

Виступ Сирського та зустріч з Туском

Однією з цікавинок Конгресу став виступ Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Втім у прямій трансляції журналістам його не показали, ймовірно, згодом ми дізнаємося, про що саме він говорив.

Також це не остання робоча зустріч для Президента України у Львові. Далі у нього заплановане спілкування з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який вже прибув до міста. Деталі того, про що вони говоритимуть, поки невідомі.

Перед тим у Польщі заявили, що не підтримують відправлення в Україну військ навіть після припинення війни. Можемо припустити, що це стане однією з темою зустрічі лідерів країн.