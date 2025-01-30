Зеленський мав довгу розмову з Будановим

30 січня, у 1072 день війни, Володимир Зеленський звернувся до українців. Він повідомив, що довго говорив із начальником ГУР МО Кирилом Будановим.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення президента.

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Зеленський поговорив із Будановим

Про це президент висловився дуже лаконічно.

Була також сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв. Важливо діяти активно,

– сказав він.

Окрім цього, була доповідь Олександра Сирського. Головком розповів щодо фронту та перебігу Курської операції. Деталей лідер держави не навів.

Зеленський також заявив, що є за що відзначити 225 окремий штурмовий батальйон і 82 окрему десантно-штурмову бригаду. Ці бійці сміливо й наполегливо знищують ворога. А ще подякував Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки.

"Дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати Росії", – підсумував гарант.

До слова, 30 січня на екрани вийшло довгоочікуване кіно "Одного літа в Україні". Стрічка розповідає про добровольців Міжнародного легіону ГУР.