Зеленський мав нараду з урядовцями: обговорили проблеми з паливом, ЗНО та повернення українців

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з членами Кабінету Міністрів. Зустріч стосувалася актуальних питань діяльності виконавчої влади.

Зеленський провів нараду з урядовцями

Також у зустрічі взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави. Під час наради вони обговорили проблеми з паливом, ЗНО та повернення українців.

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Серед найактуальніших питань, які обговорювалися:

ситуація з постачанням пального в Україну

контроль цін та наявність палива на АЗС на тлі зростання споживання

пожвавлення економіки й підготовка аграріїв до кампанії зі збору врожаю

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії

організація роботи влади щодо тимчасово окупованих територій України

перспективи й пропозиції щодо організації навчального процесу в країні з 1 вересня

Крім того, Зеленського поінформували про те, що зроблено та що заплановано зробити стосовно обліку зруйнованого майна з метою залучення коштів донорів та конфіскованих активів Росії. Також президента України сповістили щодо заморожених коштів країни-агресорки в усьому світі.



Володимир Зеленський на нараді з урядовцями / Фото Офісу Президента

Втім, найбільше було приділено увагу підготовці програми повернення до України тимчасово переміщених громадян, зокрема створенню для них робочих місць.

Та найголовніше – це наші люди. Готуємо програму повернення до України тимчасово переміщених громадян, створюємо для них робочі місця,

– підкреслив Зеленський.

Так, було наголошено, що держава має невідкладно повертати своїх громадян додому. Україна робитиме це!

Зеленський долучиться до найближчого засідання Євроради

30 – 31 травня проходитиме спеціальне засідання Європейської ради. На ньому розглянуть ситуацію в Україні. Тож не дивно, що на саміті лідерів ЄС виступить по відеозв'язку зі зверненням і Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський поговорив з Мішелем, Трюдо і Драгі

24 травня Володимир Зеленський поговорив з двома іноземними лідерами – прем'єр-міністром Канади та головою Європейської ради.

Розмова президента України із Шарлем Мішелем стосувалася посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

стосувалася посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Головною темою розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо була – оборонна підтримка Збройних Сил України. Так, обидва політичні лідери говорили про подальшу взаємодію й надання Україні необхідного обсягу допомоги.

була – оборонна підтримка Збройних Сил України. Так, обидва політичні лідери говорили про подальшу взаємодію й надання Україні необхідного обсягу допомоги. Під час розмови з прем'єром Італії Маріо Драгі український президент порушив питання постачання пального та обговорив шляхи запобігання продовольчій кризі. Також закликав до спільного розблокування українських портів.

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