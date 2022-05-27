Зеленський мав нараду з урядовцями: обговорили проблеми з паливом, ЗНО та повернення українців

27 травня 2022 , 21:54
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Джерело:

Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з членами Кабінету Міністрів. Зустріч стосувалася актуальних питань діяльності виконавчої влади.

Зеленський провів нараду з урядовцями

Також у зустрічі взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави. Під час наради вони обговорили проблеми з паливом, ЗНО та повернення українців.

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Серед найактуальніших питань, які обговорювалися:

  • ситуація з постачанням пального в Україну
  • контроль цін та наявність палива на АЗС на тлі зростання споживання
  • пожвавлення економіки й підготовка аграріїв до кампанії зі збору врожаю
  • проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії
  • організація роботи влади щодо тимчасово окупованих територій України
  • перспективи й пропозиції щодо організації навчального процесу в країні з 1 вересня

Крім того, Зеленського поінформували про те, що зроблено та що заплановано зробити стосовно обліку зруйнованого майна з метою залучення коштів донорів та конфіскованих активів Росії. Також президента України сповістили щодо заморожених коштів країни-агресорки в усьому світі.


Володимир Зеленський на нараді з урядовцями / Фото Офісу Президента

Втім, найбільше було приділено увагу підготовці програми повернення до України тимчасово переміщених громадян, зокрема створенню для них робочих місць.

Та найголовніше – це наші люди. Готуємо програму повернення до України тимчасово переміщених громадян, створюємо для них робочі місця,
 підкреслив Зеленський.

Так, було наголошено, що держава має невідкладно повертати своїх громадян додому. Україна робитиме це!

Зеленський долучиться до найближчого засідання Євроради

30 – 31 травня проходитиме спеціальне засідання Європейської ради. На ньому розглянуть ситуацію в Україні. Тож не дивно, що на саміті лідерів ЄС виступить по відеозв'язку зі зверненням і Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський поговорив з Мішелем, Трюдо і Драгі

24 травня Володимир Зеленський поговорив з двома іноземними лідерами – прем'єр-міністром Канади та головою Європейської ради.

  • Розмова президента України із Шарлем Мішелем стосувалася посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. 
  • Головною темою розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо була – оборонна підтримка Збройних Сил України. Так, обидва політичні лідери говорили про подальшу взаємодію й надання Україні необхідного обсягу допомоги.
  • Під час розмови з прем'єром Італії Маріо Драгі український президент порушив питання постачання пального та обговорив шляхи запобігання продовольчій кризі. Також закликав до спільного розблокування українських портів.

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Автор: Марта Касіянчук