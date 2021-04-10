Без Путіна: Зеленський, Меркель і Макрон можуть зустрітися найближчим часом

Переговори у нормандському форматі за участі 3 країн можуть відбутися вже найближчим часом. Участь у них візьмуть Україна Франція і Німеччина.
Джерело:24 канал
Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що ця зустріч є "питанням тижня".
Актуально У нас є місяць, щоб підготуватись, – інтерв'ю з Сергієм Кривоносом про загострення на Донбасі
Буде Н-3 – тобто, Франція, Німеччина та Україна. Найближчим часом, це питання тижня,
– наголосив Арестович.
Що кажуть в Офісі Президента
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак раніше також заявляв, що переговори Німеччини, Франції та України можуть відбутися "дуже скоро".
"Думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції та України – відбудуться дуже скоро," – наголосив Єрмак.
Що ще про це кажуть в Україні
- Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що після загострення ситуації на Донбасі Кремль відмовився брати участь у переговорах у нормандському форматі.
- Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Росія робить усе можливе, щоб дискредитувати та зменшити роль переговорів у нормандському форматі.