Зеленський може взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу", – Гетманцев

Фракція "Слуга народу" планує провести засідання 14 лютого. Ймовірно, у ньому візьме участь президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив Данило Гетманцев, нардеп від президентської політсили. Він підтвердив, що засідання фракції відбудеться ввечері 14 лютого.

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Може прийти не тільки глава держави

За словами нардепа, окрім Зеленського на засідання можуть завітати й інші високопосадовців. "Не виключаю, що зустріч буде з президентом, а також із вищими посадовими особами держави", – зазначив політик.

"Слуги" відреагували на зростання напруги

14 лютого у Раді відбудеться нарада щодо оцінки безпекової ситуації в Україні. У ній візьмуть участь представники фракцій та груп.

Раніше у "Слузі народу" висловилися про зростання напруги через загрозу нового російського нападу. Народні обранці наголосили, що готові у будь-який момент зібратися на екстрене засідання й ухвалювати важливі рішення.

Керівництво політсили рекомендувало нардепам не покидати Київ. Адже є ймовірність термінових голосувань. Ба більше, виїзд з України може посилити панічні настрої в суспільстві, тож політиків закликали цього не робити.

Поки що Верховна Рада продовжує працювати у штатному режимі. Але якщо виникне необхідність, нардепи працюватимуть цілодобово, запевнив Руслан Стефанчук, спікер парламенту.

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