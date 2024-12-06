Зеленський і Трамп можуть зустрітися на відкритті Нотр-Даму, – AFP

У суботу, 7 грудня, у Парижі відбудеться церемонія відкриття Собору Паризької Богоматері. Ймовірно, у ній візьме участь президент України. Також там буде присутній новообраний очільник США.

Як пише AFP, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Парижі вже цими вихідними, передає 24 Канал із посиланням на Le Monde.

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Нова зустріч Зеленського і Трампа

Обох лідерів запросив на відкриття відреставрованого Норт-Даму Еманнуель Макрон. Також на заході будуть присутні десятки інших очільників країн.

Журналісти наголошують, що Зеленський проведе переговори із Макроном, а також, ймовірно, матиме ще серію двосторонніх зустрічей із іншими політиками. Не виключно, що українському президенту вдасться поспілкуватися із Дональдом Трампом, який також буде на події.

Це була б перша зустріч між ними після перемоги республіканця на виборах. Востаннє політики бачилися наприкінці вересня у Нью-Йорку.

До слова, днями українська делегація на чолі із головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідала США, де зустрілася із командою Трампа, аби обговорити війну із Росією.

Так, 5 грудня Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з майбутнім віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та кандидатом на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцем. Як повідомляють ЗМІ, українська делегація представила загальний план оборонної стратегії без деталізації, а американські представники здебільшого слухали.