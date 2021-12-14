Зеленський може зустрітися з Шольцом після переговорів з Макроном

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Брюсселі на саміті "Східного партнерства". Однак після цього він може провести ще одну зустріч.

Мова йде про зустріч з новий німецьким канцлером Олафом Шольцом. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Зустріч з Шольцом можлива

Давид Арахамія заявив, що зустріч двох політиків можлива. Однак лише після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Думаю, що так, після зустрічі з Макроном, цілком імовірно, що буде зустріч із Олафом Шольцом,

– заявив Арахамія.

Про ймовірну зустріч керівник фракції "Слуга народу" заявив під час брифінгу ввечері в понеділок.

Призначення Олафа Шольца

На виборах до німецького Бундестагу багаторічна канцлерка Німеччини Ангела Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру. Тому після волевиявлення вона повинна була піти з посади.

Водночас на голосуванні здобула перемогу Соціал-демократична партія, через що її представник Олаф Шольц отримав право на крісло канцлера.

Бундестаг Німеччини офіційно затвердив нового канцлера 8 грудня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав нового канцлера із призначенням та заявив, що чекає на зустріч.

Олаф Шольц відомий своєю стриманістю щодо Росії. Однак політик твердо підтримує позицію територіальної цілісності України.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в Брюсселі Володимир Зеленський може провести зустріч "Нормандської трійки" з Макроном та Шольцом.