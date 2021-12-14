Зеленський може зустрітися з Шольцом після переговорів з Макроном

14 грудня 2021 , 08:34
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Брюсселі на саміті "Східного партнерства". Однак після цього він може провести ще одну зустріч.

Мова йде про зустріч з новий німецьким канцлером Олафом Шольцом. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Зустріч з Шольцом можлива

Давид Арахамія заявив, що зустріч двох політиків можлива. Однак лише після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Думаю, що так, після зустрічі з Макроном, цілком імовірно, що буде зустріч із Олафом Шольцом,
– заявив Арахамія.

Про ймовірну зустріч керівник фракції "Слуга народу" заявив під час брифінгу ввечері в понеділок.

Зверніть увагу! Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в Брюсселі Володимир Зеленський може провести зустріч "Нормандської трійки" з Макроном та Шольцом.

Призначення Олафа Шольца

  • На виборах до німецького Бундестагу багаторічна канцлерка Німеччини Ангела Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру. Тому після волевиявлення вона повинна була піти з посади.
  • Водночас на голосуванні здобула перемогу Соціал-демократична партія, через що її представник Олаф Шольц отримав право на крісло канцлера.
  • Бундестаг Німеччини офіційно затвердив нового канцлера 8 грудня 2021 року.
  • Президент України Володимир Зеленський привітав нового канцлера із призначенням та заявив, що чекає на зустріч.
  • Олаф Шольц відомий своєю стриманістю щодо Росії. Однак політик твердо підтримує позицію територіальної цілісності України.

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Автор: Іван Магуряк