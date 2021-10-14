Зеленський надав нові звання командувачу Повітряних сил і ще чотирьом офіцерам
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський надав нові звання п'яти офіцерам Збройних сил України. Їх отримали командувач Повітряними військами та офіцери.
Відповідний указ президент підписав 14 жовтня – у День захисників та захисниць України.
Важливо Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну
Хто отримав звання отримали
Командувачу Повітряними силами ЗСУ генерал-майору Миколі Олещуку надали звання генерал-лейтенанта. Також глава держави надав звання бригадного генерала офіцерам:
- полковнику Сергію Литвинову – командувачу військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
- полковнику Володимиру Горбатюку – начальнику штабу та заступнику командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
- полковнику Анатолію Шевченку – заступнику командувача об'єднаних сил апарату Головнокомандувача ЗСУ.
Цим же указом Зеленський надав звання комодора заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ капітану 1 рангу Олексію Доскато.Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 14 жовтня вручив бойові прапори та надав почесні найменування військовим частинам Збройних сил, інших формувань і правоохоронних органів.
Додамо, що зараз Зеленський перебуває з робочим візитом на Донбасі. У зоні проведення ООС президент поспілкувався з військовими та оглянув умови несення служби.
Також він вручив військовослужбовцям цінні подарунки та подивився дитячі малюнки, які надсилають українським захисникам.
Візит Зеленського на Донбас / Фото Офісу Президента