Зеленський нагородив 15 українських піхотинців з нагоди професійного свята

З нагоди Дня піхоти президент Володимир Зеленський 6 травня відзначив державними нагородами 15 піхотинців. Глава держави присвоїв медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Так, Зеленський підписав указ № 183/2021 "Про відзначення державними нагородами України". Глава держави нагородив піхотинців за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Читайте також Зеленський відзначив українських прикордонників держнагородами

Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі,

– наголосив президент.

Крім того, Зеленський вшанував пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України та подякував військовим за героїзм.

Хто отримав нагороди

Медаль "За військову службу Україні" отримав:

Гризоглазов Євген – капітан;

Куфальський Олег – капітан;

Лесик Іван – майор;

Мацькал Андрій – капітан;

Недолуженко Вадим – старший сержант;

Поліщук Володимир – старший лейтенант;

Пустовіт Олександр – майор;

Серебряк Сергій – сержант;

Старченко Сергій – майор;

Уваров Артем – молодший лейтенант;

Чернишов Олександр – сержант;

Медаль "Захиснику Вітчизни":

Беркут Микола – молодший сержант;

Галан Мирослав – лейтенант;

Савкіна Олена – старший лейтенант;

Тихоненко Юрій – майстер-сержант.