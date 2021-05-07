Зеленський нагородив 15 українських піхотинців з нагоди професійного свята

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З нагоди Дня піхоти президент Володимир Зеленський 6 травня відзначив державними нагородами 15 піхотинців. Глава держави присвоїв медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Джерело:

Офіс Президента

Так, Зеленський підписав указ № 183/2021 "Про відзначення державними нагородами України". Глава держави нагородив піхотинців за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

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Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі,
– наголосив президент.

Крім того, Зеленський вшанував пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України та подякував військовим за героїзм.

Хто отримав нагороди

Медаль "За військову службу Україні" отримав:

  • Гризоглазов Євген – капітан;
  • Куфальський Олег – капітан;
  • Лесик Іван – майор;
  • Мацькал Андрій – капітан;
  • Недолуженко Вадим – старший сержант;
  • Поліщук Володимир – старший лейтенант;
  • Пустовіт Олександр – майор;
  • Серебряк Сергій – сержант;
  • Старченко Сергій – майор;
  • Уваров Артем – молодший лейтенант;
  • Чернишов Олександр – сержант;

Медаль "Захиснику Вітчизни":

  • Беркут Микола – молодший сержант;
  • Галан Мирослав – лейтенант;
  • Савкіна Олена – старший лейтенант;
  • Тихоненко Юрій – майстер-сержант.
Зверніть увагу! В Україні 6 травня відзначають День піхоти Збройних сил України. Свято запровадили у 2019 році.