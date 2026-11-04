"За порятунок дітей": Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Державною нагородою відзначили також її спеціального старшого радника Марка Бекмана.

Про це свідчать відповідні укази №1084/2026 та №1079/2026 на сайті Офісу Президента.

За що саме їх нагородили?

Згідно з текстом указу, Меланія Трамп зробила вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну і благодійницьку діяльність. Зокрема, йдеться про сприяння порятунку дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених громадян із тимчасово окупованих Росією територій України.

Постановляю: Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня ТРАМП Меланію - Першу леді Сполучених Штатів Америки,

– йдеться в указі.

Своєю чергою, Марка Бекмана нагородили відзнакою Президента України "Золоте серце". Його відзначили за вагомий особистий внесок у надання гуманітарної допомоги українцям, а також сприяння заходам із порятунку та евакуації цивільного населення з ТОТ України.

Нагадаємо, саме за посередництва Меланії Трамп та її спецрадника Марка Бекмана було реалізовано локальне перемир’я між Україною та Росією в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Режим тиші тривав з 03:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада задля проведення гуманітарної місії.

Тоді глава держави зазначив, що розраховує на допомогу Меланії Трамп у досягненні нових локальних режимів тиші на фронті з гуманітарною метою.

Крім того, перша леді США виступила з ініціативою провести переговори у Вашингтоні, де планує зібрати представників України та Росії.