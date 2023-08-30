Зеленський наказав переглянути ті рішення ВЛК з 24 лютого, які можуть бути сфальсифіковані

Про це президент повідомив після засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій. Правоохоронці перевірять старі рішення ВЛК із 24 лютого 2022 року.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

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Що відомо про рішення

Володимир Зеленський наказав провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

30 серпня відбулося засідання РНБО стосовно військово-лікарських комісій. На ньому підбили підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні та розглянули кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК.

Щодо порушень доповідали МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, уповноважений з прав людини та генпрокурор.

Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави,

– наголосив президент.

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Що ще вирішили на засіданні

Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв'язання цього питання.

Завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, де люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК.

Переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінет Міністрів України має забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

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Це – раніше анонсоване засідання

11 серпня Володимир Зеленський провів спеціальне засідання РНБО. За його результатами він звільнив усіх обласних військкомів через випадки зловживань у територіальних центрах комплектування. Тоді ж він анонсував засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій, де теж є зловживання.