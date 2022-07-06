Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов'язаних

Володимир Зеленський виступив проти заборони переміщення військовозобов'язаних чоловіків Україною без спеціальних дозволів. Український лідер наказав скасувати цю вимогу.

Рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це інформує видання, посилаючись на власні джерела.

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Заборона обмежує конституційні права громадян

Володимир Зеленський на засіданні з військовими заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов'язаних покидати межі місць проживання. Президент звернув увагу на те, що суб'єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Президент доручив скасувати ухвалений Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни,

– повідомляє видання.

Що цьому передувало

Напередодні у Генштабі ЗСУ заявили, що військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть вільно їздити в інші області країни. Для цього потрібно отримати відповідний дозвіл.

Водночас там пояснили, що вимога не є новою. Відповідне обмеження регулює норма Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який чинний з 1992 року. Тому українців закликали "не розганяти зраду".

Відтак виїзд без дозволу забороняється:

призовникам;

військовозобов'язаним;

резервістам.

Вони не мають права покидати місце проживання без дозволу керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У Генштабі розробили Порядок надання дозволу громадянам України. Відповідний документ надається на термін від 30 діб до року. Усе залежатиме від категорії військовозобов'язаного.

Українці збунтувалися проти такого рішення. Частина з них наголошують, що це вб'є економіку та заважатиме працювати волонтерам. Пізніше, у Залужного заявили, що мова йде лише про тих, хто змінює місце реєстрації. Однак згодом в Генштабі сказали що мовиться про пересування між областями. Після цього у Верховну Раду внесли законопроєкт про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.

Зауважимо, що сам же президент Володимир Зеленський різко відреагував на цю заборону і доручив Генштабу доповісти йому про нові обмеження на переміщення країною для військовозобов'язаних.

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