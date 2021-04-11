Зеленський намагався поговорити з Путіним після трагедії під Шумами, – Арестович

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Олексій Арестович заявив, що Володимир Зеленський намагався поговорити з Володимиром Путіним після загибелі 4 українських воїнів під Шумами 26 березня. Однак президент Росії відмовився.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що тоді Зеленський намагався проконсультуватися зі всіма лідерами нормандського формату. Зокрема, і з Путіним.

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Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна. Путін відмовив,
– наголосив Арестович.

За словами політика, наскільки йому відомо, провести переговори вдалося з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. Водночас Арестович зауважив, що цей факт варто з'ясувати у пресслужби президента.

Речник української делегації у ТКГ зауважив, що вже наступного дня російська сторона озвучила, що не бачить потреби у розмові.

Трагедія під Шумами: головне

  • 26 березня російські бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми (Донецька область). Зокрема, окупанти використали станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та міномети калібру 82 міліметрів – їх забороняють мінські угоди.
  • Під час обстрілів загинули 4 українських військових.
  • Того ж дня Зеленський провів термінову консультацію з лідерами нормандського формату