Зеленський намагався поговорити з Путіним після трагедії під Шумами, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що Володимир Зеленський намагався поговорити з Володимиром Путіним після загибелі 4 українських воїнів під Шумами 26 березня. Однак президент Росії відмовився.
Джерело:"Радіо Свобода"
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що тоді Зеленський намагався проконсультуватися зі всіма лідерами нормандського формату. Зокрема, і з Путіним.
Зауважте Ще один анекдот, – Арестович про залучення Януковича до перемовин у рамках ТКГ
Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна. Путін відмовив,
– наголосив Арестович.
За словами політика, наскільки йому відомо, провести переговори вдалося з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. Водночас Арестович зауважив, що цей факт варто з'ясувати у пресслужби президента.
Речник української делегації у ТКГ зауважив, що вже наступного дня російська сторона озвучила, що не бачить потреби у розмові.
Трагедія під Шумами: головне
- 26 березня російські бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми (Донецька область). Зокрема, окупанти використали станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та міномети калібру 82 міліметрів – їх забороняють мінські угоди.
- Під час обстрілів загинули 4 українських військових.
- Того ж дня Зеленський провів термінову консультацію з лідерами нормандського формату