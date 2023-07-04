Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО зараз, — CNN

4 липня 2023, 07:37
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Джерело:

CNN

Президент України закликав американського колегу запросити нашу державу до Північноатлантичного альянсу. Зазначив, що було б добре зробити це зараз.

Відповідну заяву глава нашої держави зробив в інтерв'ю. Зеленський зауважив, що Байден приймає рішення про те, чи Буде Україна в НАТО, чи ні.

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"Цей сигнал дійсно дуже важливий"

Володимир Зеленський закликав президента США запросити Україну до НАТО вже зараз.

Він (Байден – 24 Канал) підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення зараз було б величезною мотивацією для українських солдатів,
– підкреслив український лідер.

Додав, що надзвичайно важливо відчувати, що Україна справді перебуватиме поруч із союзниками в майбутньому. Водночас президент розуміє, що наша держава не стане членом НАТО, доки не закінчиться війна.

Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена,
– наголосив Зеленський. 

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"Для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для Європи буде самогубством не прийняти Україну до НАТО після завершення війни. Кулеба наголосив, що це єдиний спосіб закрити двері для російської агресії.

Автор: Юлія Лобурак