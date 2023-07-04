Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО зараз, — CNN

Президент України закликав американського колегу запросити нашу державу до Північноатлантичного альянсу. Зазначив, що було б добре зробити це зараз.

Відповідну заяву глава нашої держави зробив в інтерв'ю. Зеленський зауважив, що Байден приймає рішення про те, чи Буде Україна в НАТО, чи ні.

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"Цей сигнал дійсно дуже важливий"

Володимир Зеленський закликав президента США запросити Україну до НАТО вже зараз.

Він (Байден – 24 Канал) підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення зараз було б величезною мотивацією для українських солдатів,

– підкреслив український лідер.

Додав, що надзвичайно важливо відчувати, що Україна справді перебуватиме поруч із союзниками в майбутньому. Водночас президент розуміє, що наша держава не стане членом НАТО, доки не закінчиться війна.

Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена,

– наголосив Зеленський.

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"Для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для Європи буде самогубством не прийняти Україну до НАТО після завершення війни. Кулеба наголосив, що це єдиний спосіб закрити двері для російської агресії.