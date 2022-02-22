Зеленський, Науседа та Дуда 23 лютого проведуть зустріч у Києві

Володимир Зеленський проведе зустріч з Гітанасом Наусєдою та Анджеєм Дудою. Лідери країн Польщі та Литви прибудуть у Київ.

Зустріч відбудеться 23 лютого. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Зеленський зустрінеться з лідерами Польщі та Литви

23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Президентом Польщі Анджеєм Дудою,

– мовиться у повідомленні ОП.

У відомстві пояснили, що лідери перебуватимуть в Україні з робочим візитом.

Наразі тематику зустрічі не назвали, проте відомо – президенти трьох країн о 14:15 вийдуть на спільний брифінг в Маріїнському палаці.

Останні перемовини Володимира Зеленського з лідерами країн

Відразу після заяви Володимира Путіна про "визнання" псевдореспублік, Володимир Зеленський вночі 22 лютого провів перемовини з Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Джо Байденом, Борисом Джонсоном.

Також президент заявив, що він говорив з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Окрім того, Володимир Зеленський пояснив, що планує поговорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

22 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом. Детальніше про переговори та плани щодо них читайте тут.

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