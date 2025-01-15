Зеленський назвав чисельність російської та української армій

Володимир Зеленський заявив, що за будь-яких обставин, навіть після війни, Україна повинна розуміти, з ким має справу. Також президент назвав чисельність української та російської армій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у Варшаві 15 січня.

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Яка чисельність української та російської армій

Володимир Зеленський озвучив кількість російських військових, які прийшли захоплювати Україну.

Сьогодні 600 тисяч, трішки плюс, російського контингенту на території нашої держави. Можливо, трішки мінус – залежить від того, як сьогодні наші хлопці попрацювали,

– сказав президент.

Що стосується української армії, за словами Зеленського, зараз вона становить 880 тисяч військових.

Однак глава держави наголосив, що ця кількість бійців захищає всю територію України, а російські війська зосереджені на деяких напрямках. Таким чином ворог здобуває кількісну перевагу на фронті.

До слова, під час пресконференції у Варшаві Володимир Зеленський також перерахував гарантії безпеки, яких прагне Україна. За словами президента, передусім йдеться про вступ до Європейського Союзу, майбутнє членство у НАТО, серйозні пакети зброї та підтримку функціонування української армії.