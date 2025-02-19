Зеленський назвав дві найсильніші армії в Європі

Володимир Зеленський назвав 2 найсильніші армії в Європі. За словами гаранта, це армії України і Туреччини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву українського президента під час пресконференції.

Дивіться також США допомогли Путіну вийти з багатолітньої ізоляції, – Зеленський про переговори в Ер-Ріяді

Які армії в Європі найсильніші

Президент під час конференції зачепив питання, чи готова Туреччина давати гарантії безпеки для України. Він зазначив, що "ми будемо над цим працювати" і він бачить в цьому позитив.

Україна і Туреччина – найсильніші армії в Європі. Це на сьогодні факт і тому для нас важливо тримати наші звʼязки,

– сказав Зеленський.

Дивіться також Не 4% як заявив Трамп: соціологи опублікували актуальний рейтинг Зеленського

Зазначимо, що нещодавно американський лідер заявляв, що Зеленський має дуже низький рівень підтримки, а рівень довіри сягає лише 4%. Під час пресконференції президент України прокоментував ці заяви президента Трампа.

Зеленський зазначив, що зранку 19 лютого КМІС опублікував нові рейтинги. Він зауважив, що знає їх, але не коментує. Водночас український лідер вирішив зробити виняток і прокоментувати рейтинги, адже цю тему вже підняв Дональд Трамп.

"Сьогодні довіра до мене за КМІС – 57%. Я також чув 57% і більше з різних соцопитувань. Якщо хтось хоче поміняти мене прямо зараз, то не вийде", – зазначив лідер.

Коментуючи заяви про 4% підтримки, президент України назвав це дезінформацією. Зеленський наголосив, що така інформація надходить від Росії і є відповідні докази.