Росія дуже цього боїться, – Зеленський про головний страх окупантів

Україна прагне збільшити виробництво власної зброї, а тому продовжує працювати з партнерами, щоб отримати ліцензії. Росія ж цього дуже боїться й докладає величезних зусиль, аби наша країна не стала незалежною щодо зброї.

Про це в інтерв'ю для Associated Press заявив Президент України Володимир Зеленський. Він також пояснив, що збільшення виробництва зброї в Україні може вщент зруйнувати плани ворога, передає 24 Канал.

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Зеленський про страхи Росії

Нині Україна працює над тим, щоб збільшити виробництво власної зброї. Для цього наш уряд веде перемовини з союзниками щодо отримання ліцензій на виробництво західної зброї.

Росія дуже боїться, якщо Україна буде незламною щодо зброї, якщо нашого виробництва буде багато або достатньо для об'єму використання на полі бою і якщо ми зможемо виробляти такий об'єм, який нам необхідний. Росія цього дуже боїться,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що наразі ворог докладає максимальних зусиль і бореться, щоб зламати зв'язки України з Європою та США. За словами Зеленського, "десь Росія бореться вдало, адже слабкі місця окупанти завжди знаходять". Крім того, ворог розуміє, що його плани щодо "демілітаризації" можуть бути вщент зруйновані.

"Усі її (Росії – 24 Канал) плани щодо дестабілізації, захоплення й окупації України закінчаться. Тоді у цьому питанні назавжди буде поставлена крапка, тому нам потрібні ліцензії на виробництво західної зброї. Нам не потрібні подарунки", – наголосив президент.

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