Названі Зеленським топвійськові – бойові і прийшли з окопів, – Жорін
Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні не лише повідомив про звільнення Валерія Залужного та призначення Олександра Сирського. Він також назвав військових, які можуть посісти інші керівні посади.
Так, в ефірі програми "Тема з Мосейчук" заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін наголосив, що у кандидатів на керівні посади у ЗСУ, хоч у них відносно молодий вік, є неоціненний бойовий досвід, передає 24 Канал.
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В армії має бути постійний ріст, – Жорін
Власне, мовиться про бригадних генералів Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та полковників Павла Паліса та Вадима Сухаревського. Їхні прізвища озвучив Володимир Зеленський у зверненні. Він же зазначив, що їх кандидатури розглядаються на керівні посади в українському війську.
В армії має бути постійний ріст, має бути постійний рух знизу вверх... Полковники, молоді полковники. Ті, хто побачили війну від окопу і до управління вже бригадами. Або навіть сьогодні в нас є випадки, коли доводиться і спільними штабами, коли там вже більше, ніж бригада. Ось ці люди дійсно, це нове військове покоління,
– наголошує Жорін.
Він додав, що ці люди ростуть. Крім того, вони вже можуть похизуватися власним досвідом, отриманим безпосередньо на полі бою. І це, підкреслює Жорін, дуже важливо. Адже відповідний досвід неможливо замінити жодною школою або інститутом будь-якої країни.
І куди б ми не поїхали, і скільки б ми не навчалися. Але те, що знають і те, що побачили командири на полі бою сьогодні за ось ці роки, то в них вже можна навчатися,
– додав майор.
За словами Максима Жоріна, усі ті, кого назвав Володимир Зеленський, – кадрові офіцери. З багатьма з них він безпосередньо брав участь у бойових діях ще від початку АТО.
Коротко про звільнення Залужного
- Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський виклав у телеграмі допис, в якому висловив вдячність Валерію Залужному. Також наголосив на необхідності змін у військовому керівництві.
- Пізніше він випустив традиційне звернення. У ньому повідомив, що Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.
- Також глава держави сповістив, що новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський.
- Пізніше на сайті президента України з'явилися укази №58, 59 та 60. Вони передбачають звільнення Залужного та Сирського зі своїх посад, а також призначення останнього на посаду головнокомандувача ЗСУ.