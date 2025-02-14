Якщо Україна не вступить у НАТО, їй потрібна 1,5-мільйонна армія, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні необхідно створити 1,5-мільйонну армію, якщо вона не стане членом НАТО. Так вона матиме змогу ефективно протистояти Росії.

Київ у такому разі також повинен розбудовувати систему безпеки з ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського у Мюнхені.

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Як Україна може захистити себе без НАТО

За словами Зеленського, Київ має розбудовувати систему безпеки у співпраці з Європою, і європейські лідери повинні це усвідомлювати.

Якщо ми не є частиною НАТО або допоки не приєднаємося до Альянсу, нам потрібна армія, здатна захистити країну. Це означає відповідне озброєння – за стандартами НАТО – і достатню кількість військових. Яка саме кількість? Ми разом з військовими прорахували, що це має бути армія чисельністю 1,5 мільйона осіб. Півтора мільйона!

– заявив президент.

Зеленський нагадав, що нинішня чисельність українського війська значно менша.

"Сьогодні у нас вдвічі менше бойових бригад, ніж у Росії. В них 220, у нас – 110. Отже, щоб зрівнятися, нам потрібно мати 220", – пояснив він.

Президент також звернув увагу на фінансовий аспект. За його словами, на утримання такої армії знадобиться не 40 мільярдів доларів на рік, як зараз, а щонайменше 60 мільярдів. Це питання потребує стратегічного підходу, зокрема щодо джерел фінансування.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна має план розміщення 110-тисячного миротворчого контингенту, але мапа не є публічною.