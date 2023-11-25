Домінуванню Росії настав кінець: Зеленський назвав один із найбільших здобутків України у війні

Україні поступово вдалося відновити експорт з морських портів у Чорному морі. Для цього Україні довелося витіснити Чорноморський флот Росії.

Саме вигнання російського флоту, який домінував у Чорному морі, президент Володимир Зеленський вважає одним з найбільших здобутків України. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, пише 24 Канал.

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Україна вигнала російський флот

Зеленський сказав, що Україні поступово вдалося відновити експорт з морських портів у Чорному морі, повернути вільне мореплавство та вигнати російський флот, який домінував у морі.

Як наголосив президент, вигнання російського флоту – це один з найбільш потужних здобутків України, розвідки, військових, партнерів у ході цієї війни.

За словами Зеленського, відновлення експорту в Чорному морі стосується не тільки економіки, але й захисту людей.

Глава держави додав, що Україна не просто експортує продовольство, але й об'єднала країни світу для залучення коштів для допомоги усім у світі, хто найбільше страждає від дефіциту продовольства.

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