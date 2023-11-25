Домінуванню Росії настав кінець: Зеленський назвав один із найбільших здобутків України у війні
Україні поступово вдалося відновити експорт з морських портів у Чорному морі. Для цього Україні довелося витіснити Чорноморський флот Росії.
Саме вигнання російського флоту, який домінував у Чорному морі, президент Володимир Зеленський вважає одним з найбільших здобутків України. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, пише 24 Канал.
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Україна вигнала російський флот
Зеленський сказав, що Україні поступово вдалося відновити експорт з морських портів у Чорному морі, повернути вільне мореплавство та вигнати російський флот, який домінував у морі.
Як наголосив президент, вигнання російського флоту – це один з найбільш потужних здобутків України, розвідки, військових, партнерів у ході цієї війни.
За словами Зеленського, відновлення експорту в Чорному морі стосується не тільки економіки, але й захисту людей.
Глава держави додав, що Україна не просто експортує продовольство, але й об'єднала країни світу для залучення коштів для допомоги усім у світі, хто найбільше страждає від дефіциту продовольства.
Як Україна демілітаризувала флот Росії
- Україна поступово знешкоджує російський флот у Чорному морі. Випадок України унікальний, оскільки наша країна знищує російський флот, по суті не маючи свого флоту. Для атак Україна використовує морські дрони та по факту є новатором у веденні такої війни.
- Однією з найбільш знакових подій було знищення крейсера "Москва" у квітні 2022 року. Після цього українські військові знешкодили ще чимало російських суден.
- Найспекотніше для російських кораблів було наприкінці літа 2023 року та восени. Так, у серпні українські військові атакували великий десантний корабель "Оленегорский горняк" у районі порту Новоросійська.
- У вересні Сили оборони знищили великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" біля Севастополя.
- У листопаді Сили оборони уразили в Криму малий ракетний корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт". Також українські військові успішно уразили російські десантні кораблі.
- У ВМС ЗСУ заявили, що Росія фактично перейшла в оборону в морі. Україні вже вдалося знищити 15 російських кораблів та ще 12 пошкодити.