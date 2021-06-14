Зеленський назвав питання, які порушить під час зустрічі з Байденом

Нещодавно Володимир Зеленський отримав запрошення від свого американського колеги Джо Байдена відвідати США. У Вашингтоні український лідер планує обговорити низку питань.
Плани на майбутню розмову Володимир Зеленський розкрив у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.
Важливо Зеленський пообіцяв Байдену кроки, за які США допоможуть Україні вступити в НАТО, – ЗМІ
Про що говоритимуть Зеленський та Байден
Під час зустрічі з лідером Сполучених Штатів Володимир Зеленський сподівається обговорити:
- питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО,
- економічну підтримку,
- безпекову ситуацію на Сході країни.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, Зеленський може зустрітися з американським президентом Джо Байденом вже наприкінці липня. Планується, що це буде повноцінний візит президента України до США.
У президента Зеленського є установка: ми не займаємося політичним туризмом, ми не їздимо просто так. І ми вже працюємо з американською стороною, аби цей візит був максимально результативним,
– підкреслив Кулеба.
Він додав, що разом з президентом до Вашингтону вирушить велика делегація, адже порядок денний буде широкий. Глава МЗС України зауважив, що українська сторона вже працює над ключовими елементами програми та домовленостями.