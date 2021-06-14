Зеленський назвав питання, які порушить під час зустрічі з Байденом

Нещодавно Володимир Зеленський отримав запрошення від свого американського колеги Джо Байдена відвідати США. У Вашингтоні український лідер планує обговорити низку питань.

Плани на майбутню розмову Володимир Зеленський розкрив у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Важливо Зеленський пообіцяв Байдену кроки, за які США допоможуть Україні вступити в НАТО, – ЗМІ

Про що говоритимуть Зеленський та Байден

Під час зустрічі з лідером Сполучених Штатів Володимир Зеленський сподівається обговорити:

питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО,

економічну підтримку,

безпекову ситуацію на Сході країни.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, Зеленський може зустрітися з американським президентом Джо Байденом вже наприкінці липня. Планується, що це буде повноцінний візит президента України до США.

У президента Зеленського є установка: ми не займаємося політичним туризмом, ми не їздимо просто так. І ми вже працюємо з американською стороною, аби цей візит був максимально результативним,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що разом з президентом до Вашингтону вирушить велика делегація, адже порядок денний буде широкий. Глава МЗС України зауважив, що українська сторона вже працює над ключовими елементами програми та домовленостями.