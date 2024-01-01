Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина, – Зеленський

Володимир Зеленський дав інтерв'ю західним журналістам. Президент порівняв Владіміра Путіна з твариною та пояснив, чому важливо підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії.

Володимир Зеленський вкотре закликав Захід підтримувати Україну. Голова держави пояснив західній аудиторії можливі наслідки.

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Що сказав Зеленський

Український лідер пояснив, що у разі гіпотетичного програшу України Владімір Путін наблизить бойові дії до західних країн.

Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він і є тварина. Він відчуває кров, відчуває свою силу. І він вас з’їсть на обід з усім вашим ЄС, НАТО, свободою та демократією,

– додав Зеленський.

Голова держави наголосив, що за допомогою підтримки України Європа захищає себе від агресії з боку Росії.

Даючи нам гроші чи зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших. Якщо Росії дозволять забирати українських дітей, то вони (росіяни – 24 Канал) заберуть інших дітей. Якщо Росія порушить права українців – вона порушить права у світі. Якщо Україна програє, то Путін наблизить свої війни до Заходу,

– попередив він.

Також Зеленський висловився щодо переговорів з країною-агресоркою. Він заявив, що не бачить жодних фундаментальних кроків вперед до миру з боку Росії. Натомість голова держави та інші українці відчувають шквал повітряних російських атак на наші міста.

За його словами, Росія може посилати сигнали про нібито бажання заморозити війну тільки через недостатню кількість ракет, боєприпасів або підготовлених військ. Окупантам просто потрібна пауза задля відновлення сил, після чого вони продовжать агресію проти України.

Що кажуть експерти про Путіна