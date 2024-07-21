Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії

В інтерв'ю BBC Володимир Зеленський відповів на запитання, скільки становлять втрати України у війні на цю мить.

Лідер держави не назвав точну кількість загиблих у війні проти Росії, натомість указав співвідношення втрат. І вкотре сказав, що росіяни не жаліють своїх солдатів.

Дивіться також Росіяни були здивовані втратами на Харківщині, і там почались рухи щодо командирів, – Жорін

Зеленський про втрати України у війні

Я знаю, скільки зараз, я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання та дуже важливе. Я кожного дня бачу ці зміни, і вони не в позитивний бік. Я зараз не можу вам назвати цю кількість, тому що такий момент. Ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію,

– відповів президент.

Гарант підкреслив: слід якомога більше мінімізувати втрати.

"Різниця між вбитими та пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на шість-вісім поранених, то у них кожен третій – кожен другий", – розповів Зеленський.

За його словами, це означає, що росіяни не борються за своїх поранених, а просто залишають їх на полі бою.

Дивіться також Понад 1100 окупантів та 60 авто, ППО, танки: величезні втрати ворога на фронті 21 липня

Скільки ще може протриматися Україна

Таке питання поставив президентові журналіст BBC. Зеленський відповів, що це залежить від багатьох факторів, а саме:

морального духу військових;

морального духу народу, який "працює, щоб у військових були гроші на заробітні плати";

єдності між військовими та цивільними;

єдності Заходу.

"Можемо боротися до перемоги, але тільки якщо всі ці елементи будуть працювати", – завершив лідер держави.

Що важливіше – люди чи території

Президент заперечив таке порівняння як некоректне, адже і те, і те дуже важливе.

Як можна так порівнювати, все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам – 24 Канал) 30% нашої землі,

– сказав Зеленський.

Президент пояснив: по-перше, це наша земля, по-друге, хто сказав, що росіяни не підуть далі, адже вони йшли далі.

"Хто сказав, що спрацює заморожування конфлікту? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче нас зруйнувати? Він хоче. Він хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництвом до кінця його днів. У цьому увесь зміст цієї людини", – зауважив гарант.