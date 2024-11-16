Зеленський назвав умову для переговорів з Росією за посередництва США

Володимир Зеленський заявив, що може бути умовою для переговорів з Росією за посередництва США. Президент сказав, що ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна завершилась.

24 Канал пише, що Володимир Зеленський сказав в ефірі "Українського радіо", що основною умовою для перемовин з Росією є сильна Україна – на полі бою чи в дипломатії.

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Що сказав Зеленський про перемовини з Росією

Що Україна буде не наодинці з Росією, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах,

– заявив Володимир Зеленський.

За словами президента України, дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій США до України. Вони на боці України сьогодні. Це важливо.

Український лідер пояснив, що не можна абстрактно говорити, мовляв, я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не може бути в порушеннях міжнародного права.

США мають зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія агресор. Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги,

– сказав президент України.

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Варто зауважити, що Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, проте не назвав конкретний план дій.