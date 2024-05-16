Зеленський назвав умову, за якої Росія не окупує Харків

Під час свого візиту до Харкова Володимир Зеленський наголосив: Україна не може дозволити собі втратити місто. Але ситуація дуже серйозна.

Напередодні стало відомо, що закордонні візити президента України скасували через ситуацію на фронті. Він мав їхати до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду, – принаймні таку мету візиту назвали ЗМІ.

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Що треба, щоб Росія не захопила Харків

Все, що нам потрібно, це два комплекси Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть,

– сказав Зеленський.

Гарант підкреслив, що ситуація загострилася через затримку американської допомоги.

"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків", – цитують його західні журналісти, які були під час відвідин Харкова разом з президентом України.

Детально про візит лідера держави до Харкова

Медійники розповіли, що Зеленський приїхав на Харківщину задля того, аби продемонструвати підтримку жителям цього регіону. Але його візит був коротким, адже в області небезпечно і за життя президента непокоїлися.

Він відвідав поранених воїнів і вручив їм медалі за відвагу.

Чи винні США в тому, що Росія почала наступати на Харківщині

Таке запитання поставили президентові журналісти. Вони вказали: зазвичай Зеленський намагається не критикувати США, але цього разу він був відвертіший.

"Це вина всього світу. Вони дали можливість Путіну окупувати (частину України, – 24 Канал). Але тепер світ може допомогти", – сказав він.

Щодо приїзду держсекретаря США Ентоні Блінкена президент сказав так: "Діалог – це добре. Але зараз нам потрібна допомога".

І пояснив щодо коштів, які ідуть на допомогу нашій державі.

Ці гроші не дають Україні. Це гроші, які витрачаються на американських заводах, створюючи американські робочі місця... І ми боремося не лише за свою свободу. Якби не Україна, це була б інша країна,

– висловився Зеленський.

Президент провів Ставку у Харкові

Зеленський заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Мовилося про оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Було ухвалено рішення щодо подальших дій, зокрема вирішено посилити підрозділи. Ситуація контрольована, але складна.