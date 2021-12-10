Зеленський не виключив проведення референдуму щодо окупованих територій

Володимир Зеленський допустив можливість проведення референдуму щодо окупованих територій – Донбасу чи Криму. Крім того, питанням всенародного голосування може бути припинення війни загалом.

Про можливість проведення в Україні референдуму, на який винесуть питання окупованих територій Донбасу та Криму, Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю 10 грудня.

Раніше Зеленський назвав "гучне і складне питання", яке можуть винести на референдум

Президент про референдум щодо окупованих земель

Я не виключаю референдум щодо Донбасу загалом, тут питання не у статусі. Це може бути щодо Донбасу, щодо Криму, загалом щодо припинення війни,

– зазначив Зеленський.

За його словами, може бути так, що якась країна пропонуватиме Україні певні умови. Однак наразі цього немає.

"У мене немає ніяких секретів від суспільства. Я б з такими речами не жартував би", – додав глава держави.

Він пообіцяв, що у випадку справді складного виклику обов'язково радитиметься з українським народом.

Попередні заяви Зеленського про референдум щодо Донбасу

Під час пресконференції 20 травня 2021 року Зеленський заявив, що у влади є декілька планів щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій України й людей. Зокрема, на розгляд народу можуть представити референдум щодо Донбасу.

Пізніше в Офісі Президента уточнили, що до такого кроку вдадуться, якщо цього вимагатимуть переговори.

Наприкінці червня глава держави додав, що у випадку провалу перемовин щодо урегулювання конфлікту на Сході доведеться відгороджувати Донбас "стіною". Але це питання президент винесе на народний референдум.

До речі, позиція нардепа щодо референдуму по Донбасу та Криму: дивіться відео