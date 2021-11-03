Зеленський не встиг на виступ на Кліматичному саміті ООН через зустріч із Блінкеном, – Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент Володимир Зеленський не встиг на виступ у Глазго через зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Через це міністр радить не вірити тим, хто роздуває різні версії причин спізнення президента.

Організаторів саміту попередили про затримку президента, однак вони допустилися помилки. Про це Дмитро Кулеба розповів у прямому ефірі на своїй сторінці у фейсбуці.

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Зустріч з Блінкеном була результативною

За словами Кулеби, ті, хто вигадують різні версії причин затримки президента і бідкаються, що Україну назвали, а її не було, замовчують про те, що в той час відбувалася зустріч з Ентоні Блінкеном. Голова МЗС назвав цю зустріч доволі важливою.

Зустріч була дуже предметною і тривалою, вони (Зеленський та Блінкен – 24 канал) проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірлива,

– заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ наголосив, що скандал довкола затримки Володимира Зеленського роздувають російські ЗМІ.

Також Кулеба згадав про зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом. Серед питань, які обговорили лідери держав – енергетична безпека України та ситуація на Донбасі.

Зеленський у Глазго