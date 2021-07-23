Зеленський не зізнався, що українську мову вчить для президентства, – філолог Авраменко

Олександр Авраменко розповів, як навчав Володимира Зеленського розмовляти українською. За його словами, президент має здібності до мов.

Навчання тривало протягом двох років

Філолог зазначив, що проводити заняття з тоді ще з актором і коміком доводилося у різних місцях. Найчастіше зустрічалися в офісі "Кварталу 95".

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"Де тільки не займалися! І в аеропорту в Борисполі, і в Межигір'ї. У нього – свої гастролі, поїздки, у мене – свої. Найчастіше це було в офісі "Кварталу 95" на Лук'янівці", – сказав вчитель.

Олександр Авраменко розповів, що Володимир Зеленський навчався протягом двох років. Однак, за його словами, це не було систематично.

П'ять – сім занять – і три місяці або навіть пів року перерва. Потім знову три – чотири – і знов пауза. А для результату потрібна система. Я говорив йому: якщо прочитати книжку, як накачати м’язи, вони не виростуть, треба йти тренуватися – тоді щось буде. Так само і з мовою: треба систематично говорити нею,

– пояснив він.

Зеленський не говорив про президенство

Мовознавець наголосив, що майбутній глава держави тоді нічого не говорив про президенство. Казав, що планує знімати кіно українською.

Уже тоді хвалили Закон "Про функціонування української мови як державної".

Квоти на телебаченні мали набути чинності 2021 року – я думав, інтерес до мови пов’язаний саме з цим. А потім здогадався: мабуть, це все-таки щось більше, у політику піде,

– зауважив Олександр Авраменко.

Окрім цього, він додав, що Володимиру Зеленському навчання давалося не так вже й легко. Однак у нього є здібності до мов, гарна акторська пам’ять і бажання.

"Гальмувало те, що ані в його сім'ї, ані в оточенні ніхто українською не говорив. В офісі були люди, які знали мову, та коли ти один українськомовний, а решта 40 спілкуються російською, складно бути білою вороною", – підсумував мовознавець.

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