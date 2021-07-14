На Тупицького чекають суди за його злочини, – Зеленський неприємно здивований рішенням ВС

В Офісі Президента негативно сприйняли рішення Верховного Суду щодо "повернення" голови КС Олександра Тупицького. Володимир Зеленський подаватиме на рішення суду скаргу.

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив: президент неприємно здивований рішенням касаційного суду у складі ВС. В Офісі Президента вважають це саботажем проти судової реформи.

Нагадаємо Верховний Суд не визнав указ Зеленського про скасування призначення Тупицького в КСУ

Що у Зеленського кажуть про рішення Верховного Суду

У глави держави характеризують це саботажем проти нових порядків і реформи судової влади.

Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто Тупицького, а радше на користь старих порядків у судовій системі… Сьогоднішнє рішення – це спроба просунути Тупицького до стерна Конституційного Суду і зірвати проведення реформ,

– сказав Никифоров.

В Офісі Президента стверджують: влада активно намагається реформувати судову гілку влади. Те, що саме у день ухвалення важливого законопроєкту про Вищу раду правосуддя, Тупицького намагаються повернути у Конституційний Суд – вищий ступінь лицемірства.

"Тупицького чекають суди за злочини"

49 нардепів оскаржували указ Зеленського про відсторонення Тупицького у КСУ. Це переважно представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". У зверненні вони зазначили, що звільняти суддів Конституційного Суду треба лише в законний спосіб.

Речник президента анонсував: Зеленський неодмінно оскаржуватиме рішення суду. На це у глави держави є законні 30 днів.

Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів працюватимуть. А на пана Тупицького чекають свої суди за його злочини,

– з інтригою підсумував Никифоров.

Рішення Верховного Суду щодо Тупицького: головне