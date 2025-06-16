"Новий оборонний пакет": Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі із Трампом

15 – 17 червня у Канаді проходить саміт країн "Великої сімки". На полях цього заходу відбудеться зустріч президента Зеленського із Дональдом Трампом.

Американська допомога Україні, виділена за часів попередньої адміністрації, закінчується. Нових пакетів озброєння для Києва у Трампа не планують, передає 24 Канал.

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Ніхто не уявляє, як боротися без США

Під час пресконференції з австрійський лідером у Відні президент Зеленський розповів про теми, які хоче обговорити з очільником США. Серед них – військова допомога Україні.

Політик підкреслив, що Київ готовий купити у Вашингтона оборонний пакет.

Поки ніхто не хоче уявляти як жити і боротись без допомоги США. Хоча при цьому ми повинні підтвердити, що сьогодні ми говоримо про підтримку, яка була ухвалена ще за минулих років. Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу,

– зауважив Зеленський.

Він висловив сподівання, що у нього буде можливість обговорити військову допомогу Україні з Трампом у межах саміту.

Нагадаємо, що Пентагон заявив про намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України у 2026 році, не уточнюючи масштабів.