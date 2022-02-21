Зеленський обговорив з Байденом останні події навколо України

Володимир Зеленський увечері 21 лютого провів телефонну розмову з Джо Байденом. Політики обговорили останні події навколо України.

Окрім того, Зеленський анонсував розмову з Борисом Джонсоном – прем'єр-міністром Великої Британії. Він перервав свій брифінг для термінової розмови з українським лідером.

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Обговорив події останніх годин з Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном,

– написав Зеленський.

Також 21 лютого Зеленський провів термінові консультації з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

За даними ЗМІ, український лідер говорив з іноземними колегами про загрозу російського вторгнення.

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