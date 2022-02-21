Зеленський обговорив з Байденом останні події навколо України
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський увечері 21 лютого провів телефонну розмову з Джо Байденом. Політики обговорили останні події навколо України.
Окрім того, Зеленський анонсував розмову з Борисом Джонсоном – прем'єр-міністром Великої Британії. Він перервав свій брифінг для термінової розмови з українським лідером.
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Обговорив події останніх годин з Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном,
– написав Зеленський.
Також 21 лютого Зеленський провів термінові консультації з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.
За даними ЗМІ, український лідер говорив з іноземними колегами про загрозу російського вторгнення.
Путін "легітимізував" бойовиків на Донбасі
- Очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого скликав у Москві шоу під назвою термінове засідання Радбезу. Там російські політики "повправлялися" у фейках та пропаганді про Україну.
- Згодом Путін офіційно "легітимізував" бойовиків на Донбасі.