Зеленський обговорив з Байденом останні події навколо України

21 лютого 2022 , 21:59
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський увечері 21 лютого провів телефонну розмову з Джо Байденом. Політики обговорили останні події навколо України.

Окрім того, Зеленський анонсував розмову з Борисом Джонсоном – прем'єр-міністром Великої Британії. Він перервав свій брифінг для термінової розмови з українським лідером.

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Обговорив події останніх годин з Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном,
– написав Зеленський.

Також 21 лютого Зеленський провів термінові консультації з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

За даними ЗМІ, український лідер говорив з іноземними колегами про загрозу російського вторгнення.

Путін "легітимізував" бойовиків на Донбасі

  • Очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого скликав у Москві шоу під назвою термінове засідання Радбезу. Там російські політики "повправлялися" у фейках та пропаганді про Україну.
  • Згодом Путін офіційно "легітимізував" бойовиків на Донбасі.
Автор: Мар'яна Бекало