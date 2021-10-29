Зеленський обговорив інвестиції в Україну з віцепрезидентом Швейцарії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Швейцарії та водночас керівником департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассісом. Саме у Швейцарії відбудеться Конференція з питань реформ в Україні, про підготовку якої і розмовляли політики.

Конференція відбудеться 4 – 5 липня 2022 року в Лугано. Зеленський наголосив, що цей кантон – рідний для Кассіса.

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Політики поговорили про співпрацю між країнами

Окрему частину перемовин присвятили двосторонній торговельно-економічній співпраці.

Швейцарія – важливий торговельно-економічний партнер України. Ми зацікавлені в подальшому залученні масштабних інвестицій і реалізації перспективних проєктів,

– наголосив Зеленський.

Одним з найуспішніших проєктів, що нині реалізуються в Україні, є проєкт швейцарської компанії Stadler Rail AG. Мовиться про модернізацію та виробництво в Україні міського та приміського рейкового транспорту. Проєкт планують втілювати в різних містах України.

Зеленський та Кассіс обговорили спільні проєкти

Також однією з тем розмови стала реалізація ще однієї важливої ініціативи, яку фінансує Швейцарія – з виготовлення в Україні апаратів штучної вентиляції легень.

Зеленський розповів і про культурні проєкти, мета яких – популяризувати нашу державу у світі

Наша мета – щоб українська мова звучала поруч з іншими мовами світу у найбільш знакових культурних та історичних місцях,

– сказав Зеленський.

Раніше Швейцарія розширила санкції проти росіян за окупацію Криму

Українська сторона подякувала віцепрезиденту Швейцарії за велику гуманітарну допомогу, яку надають українцям по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.