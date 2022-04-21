Зеленський обговорив із президентом ПАР загрозу глобальної продовольчої кризи

Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Головною темою була загроза глобальної продовольчої кризи, яку створює агресія Росії.

Також лідери держав обговорили кілька інших речей. Про це президент України повідомив ввечері 20 квітня.

Нещодавно Зеленський провів переговори з президентом Сенегалу та Африканського Союзу

Розповів і про нашу боротьбу

Передусім Володимир Зеленський розповів іноземному колезі про наш спротив російській агресії. Після цього вже перейшли до наступних тем.

Обговорили загрозу глобальної продовольчої кризи, поглиблення відносин з ПАР та взаємодію в межах міжнародних організацій,

– розповів президент України.

Тема виникнення продовольчої кризи виникає у світі досить часто. Адже після вторгнення Росії в Україні заблоковані морські порти.

Тобто порушені ланцюжки постачання держави, яка є одним з найбільших агроекспортерів планети. В ООН вже попередили, що світові загрожують голод і масова міграція.

Від українського зерна та інших продуктів експорту залежать приблизно 400 мільйонів людей на планеті. Країни Африки – один із найбільших ринків наших імпортерів.

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